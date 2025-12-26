Скидки
Вышла вторая часть финального сезона «Очень странных дел»

Вышла вторая часть финального сезона «Очень странных дел»
Сегодня на Netflix вышла вторая часть пятого и финального сезона «Очень странных дел». Для просмотра доступны три новых эпизода.

Сюжет пятого сезона продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хоукинсе карантин.

Финальный эпизод, на котором завершится весь сериал и его огромная история, станет доступен в ночь на 1 января — его также покажут в кинотеатрах.

