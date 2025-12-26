Скидки
Появились праздничные постеры третьего сезона «Вампиров средней полосы»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал новые новогодние постеры третьего и последнего сезона «Вампиров средней полосы». На них можно увидеть два враждующих семейства кровососов — смоленское и уральское.

Новые постеры «Вампиров средней полосы»

Фото: START

Фото: START

Сюжет третьего сезона рассказывает о масштабном противостоянии двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа, а также молодые брат и сестра Стефан и Мия. Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами.

Третий сезон станет последним для всего сериала. Его первая часть доступна на START, а вторую выпустят в феврале 2026 года.

