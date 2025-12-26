Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился полноценный трейлер четвёртого сезона «Бриджертонов»

Появился полноценный трейлер четвёртого сезона «Бриджертонов»
Комментарии

Netflix опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона сериала «Бриджертоны». Ранее выпускали лишь тизер шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Четвёртый сезон «Бриджертонов» посвятят второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем будет его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха).

Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны. Проект также получил спин-офф — «Королева Шарлотта: История Бриджертонов».

Выход четвёртого сезона разделят на две части: первая выйдет 29 января, а вторая — 26 февраля 2026 года. Сериал также получит пятый и шестой сезоны.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android