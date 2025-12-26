Появился полноценный трейлер четвёртого сезона «Бриджертонов»

Netflix опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона сериала «Бриджертоны». Ранее выпускали лишь тизер шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Четвёртый сезон «Бриджертонов» посвятят второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем будет его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха).

Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны. Проект также получил спин-офф — «Королева Шарлотта: История Бриджертонов».

Выход четвёртого сезона разделят на две части: первая выйдет 29 января, а вторая — 26 февраля 2026 года. Сериал также получит пятый и шестой сезоны.