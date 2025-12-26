Звезда ленты «Аватар: Пламя и пепел» сравнила Джеймса Кэмерона и Чарли Чаплина

Звезда фильма «Аватар: Пламя и пепел», актриса Уна Чаплин, сыгравшая предводительницу огненного племени на'ви, рассказала, что общего видит между своим дедушкой Чарли Чаплином и Джеймсом Кэмероном.

По словам Уны, оба деятеля кино так или иначе работали с передовыми технологиями своего времени и охватывали миллионы человек по всему миру.

Именно в этом фильме я вижу у Джеймса много общего с Чарли Чаплином. Он заставлял миллионы людей по всему миру одновременно смеяться и плакать, никто никогда не сможет повторить это так, как он. Но «Аватар» очень близок к этому!

Третьего «Аватара» показывают в кинотеатрах по всему миру. В России показы начнутся не раньше 15 января 2026 года.