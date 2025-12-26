Скидки
Первый тизер фильма «Мстители: Секретные войны» теперь можно посмотреть в Marvel Rivals

Первый тизер фильма «Мстители: Секретные войны» теперь можно посмотреть в Marvel Rivals
Disney решила объединить все развивающиеся вселенные (игровую и киновселенную Marvel), чтобы объединиться в одно. Теперь посмотреть первый тизер проекта «Мстители: Судный день» можно прямо в Marvel Rivals.

Увидеть ролик возможно в специальном хабе на Таймс-Сквер, где игроки могут просто собираться для общения или отдыха.

В СНГ «Судный день» выйдет под названием «Мстители: Доктор Дум». Премьера фильма состоится 18 декабря 2026 года. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего.

