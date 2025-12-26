Скидки
Вышел тизер байопика «Мэдден» с Николасом Кейджем в главной роли

Amazon опубликовала первый тизер биографического фильма «Мэдден», посвящённый тренеру Джону Мэддену. В нём показали не очень много кадров, но эффектных было достаточно.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Prime Video.

Самого Джона сыграл Николас Кейдж, который заметно преобразился ради этой роли. Вместе с ним в фильме снялись Кристиан Бэйл, Кэтрин Хан, Джон Малейни, Дэн Маттеуччи и другие. Режиссёром картины выступил Дэвид О. Расселл, ранее снявший фильмы «Боец», «Три короля», «Мой парень — псих» и другие ленты.

Премьера картины на Prime Video состоится 26 ноября 2026 года.

