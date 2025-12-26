Скидки
Актриса Кейт Хадсон призналась, как ей удаётся сохранять спокойствие по жизни

Актриса Кейт Хадсон, известная по «Почти знаменит», «Четыре пера» и другим фильмам, рассказала, в чём секрет её спокойствия, как его удаётся добиться.

По словам Хадсон, поначалу может казаться, что чувство покоя и личной удовлетворённости могут приносить вещи, которые даются в жизни легко, однако это не так. Лишь преодолевая что-то трудное можно получить от этого истинное удовольствие.

То, что приносит мне чувство покоя, — это не вещи, которые даются легко. Это то, что становится частью образа жизни.

Ещё Хадсон порекомендовала людям заниматься медитацией, хотя она сама прекрасно понимает, что многие несерьёзно относятся к этому виду деятельности.

