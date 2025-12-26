Актриса Кейт Хадсон призналась, как ей удаётся сохранять спокойствие по жизни
Поделиться
Актриса Кейт Хадсон, известная по «Почти знаменит», «Четыре пера» и другим фильмам, рассказала, в чём секрет её спокойствия, как его удаётся добиться.
По словам Хадсон, поначалу может казаться, что чувство покоя и личной удовлетворённости могут приносить вещи, которые даются в жизни легко, однако это не так. Лишь преодолевая что-то трудное можно получить от этого истинное удовольствие.
То, что приносит мне чувство покоя, — это не вещи, которые даются легко. Это то, что становится частью образа жизни.
Ещё Хадсон порекомендовала людям заниматься медитацией, хотя она сама прекрасно понимает, что многие несерьёзно относятся к этому виду деятельности.
Комментарии
- 26 декабря 2025
-
10:56
-
10:10
-
09:33
-
08:38
-
08:30
-
07:00
-
06:39
- 25 декабря 2025
-
22:04
-
20:55
-
20:35
-
20:09
-
19:34
-
19:00
-
18:53
-
18:31
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:14
-
16:47
-
16:22
-
15:46
-
15:23
-
15:22
-
14:59
-
14:43
-
14:28
-
14:05
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:36
-
13:24
-
12:56
-
12:43