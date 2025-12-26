Появился новый тизер кроссовера «Очень странных дел» и Dead by Daylight
Разработчики Dead by Daylight выпустили новый тизер коллаборации их игры и сериала «Очень странные дела». В ролике Дастин, Оди, Эдди и Робин бегут по лаборатории Хокинса, а в конце, вероятно, натыкаются на Векну.
Видео доступно на YouTube-канале Dead by Daylight. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.
Судя по всему, новым маньяком в игре как раз станет Векна, а стан выживших пополнят герои шоу (или как минимум один из них). Публичный тест коллаборации стартует 6 января 2026 года.
Это будет уже не первый кроссовер «Очень странных дел» и Dead by Daylight. В 2019 году в хоррор уже добавляли персонажей из сериала — Стива Харрингтона и Нэнси Уилер — вместе с монстром Демогоргоном.
