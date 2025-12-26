«Дьявол носит Prada 2» стал самым популярным трейлером фильма в 2025 году

Аналитическая компания WaveMetrix подвела итоги года в киноиндустрии. В организации назвали 10 самых популярных трейлеров фильмов за последние 12 месяцев.

Так, лидирует с уверенным отрывом «Дьявол носит Prada 2» — трейлер продолжения стильной комедии с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй собрал за сутки 181,5 млн просмотров. На второй строчке оказался трейлер ремейка «Моаны», замкнул тройку «Лило и Стич».

В десятку также вошли «Фантастическая четвёрка», «Аватар: Пламя и пепел» и «Злая: Часть 2».

Самые популярные трейлеры 2025 года за первые сутки:

«Дьявол носит Prada 2» — 181,5 млн просмотров. «Моана» — 161,2 млн просмотров. «Лило и Стич» — 149,4 млн просмотров. «Фантастическая четверка: Первые шаги» — 144,1 млн просмотров. «История игрушек 5» — 133,6 млн просмотров. «Аватар: Пламя и пепел» — 127,6 млн просмотров. «Зверополис 2» — 125,6 млн просмотров. «Одиссея» — 121,4 млн просмотров. «Майкл» — 113,9 млн просмотров. «Злая. Часть 2» — 113 млн просмотров.