«Дьявол носит Prada 2» стал самым популярным трейлером фильма в 2025 году
Аналитическая компания WaveMetrix подвела итоги года в киноиндустрии. В организации назвали 10 самых популярных трейлеров фильмов за последние 12 месяцев.
Так, лидирует с уверенным отрывом «Дьявол носит Prada 2» — трейлер продолжения стильной комедии с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй собрал за сутки 181,5 млн просмотров. На второй строчке оказался трейлер ремейка «Моаны», замкнул тройку «Лило и Стич».
В десятку также вошли «Фантастическая четвёрка», «Аватар: Пламя и пепел» и «Злая: Часть 2».
Самые популярные трейлеры 2025 года за первые сутки:
- «Дьявол носит Prada 2» — 181,5 млн просмотров.
- «Моана» — 161,2 млн просмотров.
- «Лило и Стич» — 149,4 млн просмотров.
- «Фантастическая четверка: Первые шаги» — 144,1 млн просмотров.
- «История игрушек 5» — 133,6 млн просмотров.
- «Аватар: Пламя и пепел» — 127,6 млн просмотров.
- «Зверополис 2» — 125,6 млн просмотров.
- «Одиссея» — 121,4 млн просмотров.
- «Майкл» — 113,9 млн просмотров.
- «Злая. Часть 2» — 113 млн просмотров.
