Мультфильм Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер

Трейлер мультфильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» — премьера 26 марта
Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер мультфильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». Продолжение популярного анимационного проекта выйдет 26 марта 2026 года в кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

По сюжету в тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в 1000 лет. Винсент, Клеопатра, Морис и другие пушистики отправляются в новое приключение — им предстоит соперничать между собой за право первым отыскать могущественного Джинна. Однако пройти испытания, которые будут поджидать героев на каждом шагу, можно только вместе и сообща.

Оригинальный мультфильм «Коты Эрмитажа» вышел в 2022 году. Главных героев в серии озвучивают Роман Курцын, Диомид Виноградов, Полина Гагарина и другие актёры.

