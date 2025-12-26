«Телеграм» столкнулся со сбоями в России

26 декабря пользователи мессенджера «Телеграм» стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса.

Пользователи сервиса отмечают, что не загружаются чаты и медиафайлы, сообщения не доставляются до их контактов, а у некоторых и вовсе не запускается приложения на ПК. Кроме того, есть жалобы на долгий и безуспешный запуск приложения на смартфоне как на Android, так и на iOS.

Причина происходящего неизвестна. С проблемами в основном столкнулись российские пользователи в разных регионах, о чём они сообщают на сайте Detector404.

Жалобы на работу «Телеграма» за последнее время Фото: Detector404

Это уже очередной сбой в работе «Телеграма» в 2025 году. Пока неясно, когда программа заработает в штатном режиме.