«Один из лучших сериалов года!» Зрители хвалят финал первого сезона «Из многих»

24 декабря состоялась премьера девятого эпизода сериала «Из многих» — первый сезон нового проекта Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие», завершился. Тем временем на агрегаторе IMDb уже сформировался рейтинг финального эпизода, зрители поделились своими впечатлениями от целого сезона.

Так, средняя оценка девятой серии составляет 8,5 баллов из 10. Зрители хвалят шоу за развитие персонажей Кэрол и «Зоси» и общий неторопливый нарратив, где события развиваются постепенно. Однако некоторые зрители отмечают, что сюжет всех девяти эпизодов можно было уложить всего в несколько серий, развивая концепт в более динамичном темпе. При этом большинство ждёт второй сезон с нетерпением.

Фото: IMDb

Что пишут зрители о финале «Из многих»

Хотелось бы, чтобы фанатов «Из многих», было больше, и они чаще о нём говорили. Возможно, не стоит лишать некоторых людей индивидуальности и иного мнения. Понимаю зрителей, которым этот проект не нравится. Почему грандиозная научно-фантастическая эпопея превратилась в психологическую драму об одинокой женщине в кризисе? Видимо, я среди зрителей, которые ценят такой подход и глубоко вовлечены в опыт Кэрол и её отношения с индивидуальностью, одиночеством и конфликтным героизмом.

Мне бы очень хотелось получить сокращённую версию первого сезона, где новые идеи приходят очень быстро. Меньше Кэрол, которая наливает себе ещё один напиток, и больше заставляющих задуматься идей о том, что происходит вокруг неё.

Когда вы создаёте сериал, стоит сосредоточиться на том, что каждый сезон должен завершать арку и быть самостоятельным произведением, особенно в первом сезоне. «Из многих» — это предсказуемое приключение с множеством филлеров, которые мало раскрывают сюжет и могли бы быть короче. Сценарий Гиллигана получился немного ленивым, хотя сама идея безумно хороша, и мне очень понравились первые два эпизода. Но задумка не настолько глубока, чтобы делать из неё три сезона.

Думаю, люди в основном разочарованы, потому что ожидали уровня повествования из последних сезонов «Во все тяжкие». Но они забывают, что те сезоны сработали только из-за подготовки к событиям в первых сезонах. То же самое можно сказать и о «Лучше звоните Солу». Финал первого сезона «ВВТ» тоже закончился завязкой, а не кульминацией, и сейчас мы можем понять это только задним числом. Финал сезона «Из многих» оставляет нас с большими надеждами на будущее, и я с нетерпением жду второго сезона…

Один из лучших сериалов года! «Из многих» — это амбициозный проект, сочетающий тайны и размышления с хорошим темпом. Не всё в нём объясняется сразу, но картина держит интригу, бросает зрителю вызов и остаётся в памяти.

Производство второго сезона «Из многих» уже стартовало — сейчас авторы работают над сценарием продолжения.