Комедия «Человек, который видел медведя, который видел человека» выйдет в онлайне 7 января

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил о дате цифрового релиза фильма «Человек, который видел медведя, который видел человека». Французская комедия выйдет в онлайне уже 7 января. Картина будет доступна с русской озвучкой.

Сюжет фильма повествует о старом отшельнике по имени Грегуар. Он знакомится с парнем Мишелем, который страдает от аутизма. Они начинают дружить и внезапно встречают медведя, сбежавшего из цирка.

Главную роль сыграл знаменитый французский актёр Пьер Ришар. Он же выступил режиссёром и сценаристом картины. Вместе с ним в фильме снялись Тими-Джой Марбо («Напарницы: Астрид и Рафаэлла»), Гюстав Керверн («Мадам Парфюмер») и Патрик Лигарде («Добро пожаловать»).