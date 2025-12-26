Начались съёмки спортивной комедии «Честная игра» с Павлом Прилучным

Кинокомпания Goldfield Entertainment сообщила о старте съёмок фильма «Честная игра». Дата выхода спортивной комедии пока неизвестна.

Фото: Goldfield Entertainment

Фото: Goldfield Entertainment

Фото: Goldfield Entertainment

Сюжет повествует о двух подругах — Ангелине и Кате. Девушки приезжают в Москву, чтобы принять участие в крупном турнире по теннису. Одна мечтает доказать, что способна на что-то грандиозное, другая получает возможность сбежать от проблем. В один момент в соперничество вмешиваются взрослые игроки, которые меняют правила игры.

Главные роли в фильме сыграли Павел Прилучный («Мажор в Дубае»), Ника Здорик («Ландыши») и Ян Цапник («Одиночка»). Режиссёром картины выступил Игорь Днепров — автор ленты «Мы не дети».