Вышел новогодний эпизод «Простоквашино» с Владимиром Путиным

26 октября состоялась премьера новогодней серии мультсериала «Простоквашино». Эпизод «Настоящий Новый год» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Спецэпизод примечателен тем, что в нём появляется президент Российской Федерации Владимир Путин. По сюжету герои «Простоквашино» отправляются на Новый год в Москву. Пёс Шарик и кот Матроскин пытаются выяснить, записывает ли руководитель государства своё праздничное поздравление заранее или произносит в прямом эфире. На Красной площади персонажи встречаются с самим президентом.

Владимира Путина озвучил известный комик и актёр Дмитрий Грачёв («Каникулы президента»). Ранее в перезапуске мультсериала «Простоквашино» уже появлялись различные знаменитости. Так, в предыдущих эпизодах зрители могли увидеть музыканта Niletto, комика Гарика Харламова и певца Сергея Жукова.

