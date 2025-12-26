«Хищник: Планета смерти» — самый популярный фильм у российских пиратов в декабре

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в декабре 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Лидером месяца оказался «Хищник: Планета смерти» — боевик по культовой франшизе. На второй строчке оказался детектив «Достать ножи: Воскрешение покойника», замкнула тройку «Иллюзия обмана 3».
В десятку также вошли «Метод исключения», «Бугония» с Эммой Стоун, боевик «Альтер» с Томом Фелтоном и другие картины.
10 самых популярных фильмов у российских пиратов в декабре 2025 года:
- «Хищник: Планета смерти».
- «Достать ножи: Воскрешение покойника».
- «Иллюзия обмана 3».
- «Метод исключения».
- «Бугония».
- «Альтер».
- «Сны поездов».
- «Битва за битвой».
- «Одинокий самурай».
- «Трон: Арес».