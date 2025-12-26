Скидки
Популярные фильмы в декабре 2025: Хищник Планета смерти, Достать ножи 3, Иллюзия обмана 3 и другие

«Хищник: Планета смерти» — самый популярный фильм у российских пиратов в декабре
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в декабре 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером месяца оказался «Хищник: Планета смерти» — боевик по культовой франшизе. На второй строчке оказался детектив «Достать ножи: Воскрешение покойника», замкнула тройку «Иллюзия обмана 3».

В десятку также вошли «Метод исключения», «Бугония» с Эммой Стоун, боевик «Альтер» с Томом Фелтоном и другие картины.

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в декабре 2025 года:

  1. «Хищник: Планета смерти».
  2. «Достать ножи: Воскрешение покойника».
  3. «Иллюзия обмана 3».
  4. «Метод исключения».
  5. «Бугония».
  6. «Альтер».
  7. «Сны поездов».
  8. «Битва за битвой».
  9. «Одинокий самурай».
  10. «Трон: Арес».
