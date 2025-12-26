Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Популярные сериалы в декабре 2025: Очень странные дела, Оно Добро пожаловать в Дерри, Из многих, Фоллаут и другие

«Очень странные дела» стали самым популярным сериалом у российских пиратов в декабре
Комментарии

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных сериалов у российских пиратов в декабре 2025 года. В список вошли 10 проектов, эпизоды которых попали в российский сегмент интернета нелегально.

Лидером рейтинга стал проект Netflix «Очень странные дела». На второй строчке расположилось хоррор-шоу «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Третье место занял новый сериал от автора «Во все тяжкие» под названием «Из многих».

В список также вошли «Фоллаут», который вновь стал популярен на фоне выхода второго сезона, «Последний рубеж» от Apple и «Лэндмен» с Билли Бобом Торнтоном.

10 самых популярных сериалов у российских пиратов в декабре 2025 года

  1. «Очень странные дела».
  2. «Оно: Добро пожаловать в Дерри».
  3. «Одна из многих».
  4. «Фоллаут».
  5. «Тайны следствия».
  6. «Лэндмен».
  7. «Последний рубеж».
  8. «Позывной неизвестен».
  9. «Чудовище внутри меня».
  10. «Мебельная компания».
Каким получился популярный сериал про Пеннивайза:
«Добро пожаловать в Дерри»: что нужно знать о втором сезоне сериала по «Оно»
«Добро пожаловать в Дерри»: что нужно знать о втором сезоне сериала по «Оно»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android