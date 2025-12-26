«Очень странные дела» стали самым популярным сериалом у российских пиратов в декабре

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных сериалов у российских пиратов в декабре 2025 года. В список вошли 10 проектов, эпизоды которых попали в российский сегмент интернета нелегально.
Лидером рейтинга стал проект Netflix «Очень странные дела». На второй строчке расположилось хоррор-шоу «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Третье место занял новый сериал от автора «Во все тяжкие» под названием «Из многих».
В список также вошли «Фоллаут», который вновь стал популярен на фоне выхода второго сезона, «Последний рубеж» от Apple и «Лэндмен» с Билли Бобом Торнтоном.
10 самых популярных сериалов у российских пиратов в декабре 2025 года
- «Очень странные дела».
- «Оно: Добро пожаловать в Дерри».
- «Одна из многих».
- «Фоллаут».
- «Тайны следствия».
- «Лэндмен».
- «Последний рубеж».
- «Позывной неизвестен».
- «Чудовище внутри меня».
- «Мебельная компания».