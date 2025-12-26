Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NS порассуждал о выгоде скупки кейсов в CS 2 на фоне слухов об их отмене

NS порассуждал о выгоде скупки кейсов в CS 2 на фоне слухов об их отмене
Комментарии

Стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов прокомментировал слухи о возможной кардинальной смене модели монетизации в шутере Counter-Strike 2.

Кузнецов отметил, что если Valve прекратит выпуск новых контейнеров, то существующие на рынке кейсы моментально станут дефицитным товаром. По логике стримера, в этом случае они превратятся в «невосполнимый актив», который больше невозможно получить путём выпадения после матчей. Это неизбежно приведёт к постоянному росту их цены на Торговой площадке.

Этот совет не является финансовой рекомендацией, но логика подсказывает, что кейсы надо покупать сейчас. Если их реально собираются удалять — вернее, удалять саму систему и больше не добавлять новые, — то получается, что надо скупать. Это значит, что их цена всегда будет расти.

Поводом для обсуждения стала недавняя информация от авторитетного датамайнера Thour. Ранее инсайдер сообщил, что к 2026 году Valve планирует полностью убрать механику открытия кейсов из Counter-Strike 2, заменив её на прямую покупку скинов через «Терминалы». Предполагается, что такое решение позволит компании избежать проблем с законодательством стран Евросоюза, где лутбоксы приравниваются к азартным играм.

Материалы по теме
Valve уберёт кейсы из Counter-Strike 2 в 2026 году — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android