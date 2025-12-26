NS порассуждал о выгоде скупки кейсов в CS 2 на фоне слухов об их отмене

Стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов прокомментировал слухи о возможной кардинальной смене модели монетизации в шутере Counter-Strike 2.

Кузнецов отметил, что если Valve прекратит выпуск новых контейнеров, то существующие на рынке кейсы моментально станут дефицитным товаром. По логике стримера, в этом случае они превратятся в «невосполнимый актив», который больше невозможно получить путём выпадения после матчей. Это неизбежно приведёт к постоянному росту их цены на Торговой площадке.

Этот совет не является финансовой рекомендацией, но логика подсказывает, что кейсы надо покупать сейчас. Если их реально собираются удалять — вернее, удалять саму систему и больше не добавлять новые, — то получается, что надо скупать. Это значит, что их цена всегда будет расти.

Поводом для обсуждения стала недавняя информация от авторитетного датамайнера Thour. Ранее инсайдер сообщил, что к 2026 году Valve планирует полностью убрать механику открытия кейсов из Counter-Strike 2, заменив её на прямую покупку скинов через «Терминалы». Предполагается, что такое решение позволит компании избежать проблем с законодательством стран Евросоюза, где лутбоксы приравниваются к азартным играм.