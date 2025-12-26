Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Комедийный сериал «Праздники» получит четвёртый сезон

Комедийный сериал «Праздники» получит четвёртый сезон
Комментарии

Телеканал ТНТ сообщил, что сериал «Праздники» получит продолжение. Дата выхода четвёртого сезона комедийного шоу пока неизвестна.

Сюжет проекта развернётся сразу после окончания третьего сезона. В семье главных героев Пыжовых произойдёт очередное прибавление, что заставляет родственников вновь собраться вместе. Младшим придётся научиться справляться с ответственностью, а старшим — принимать ещё больше участие в жизни семьи. Всех героев снова объединят праздники.

К главным ролям в четвёртом сезоне «Праздников» вернутся Виталий Хаев, Мария Аронова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Анастасия Калашникова и другие актёры. Режиссёром сериала вновь стал Борис Дергачёв, который отвечал за постановку прошлых сезонов.

О другом популярном сериале:
Что известно о втором сезоне «Из многих»
Что известно о втором сезоне «Из многих»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android