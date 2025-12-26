Аниме «Нежити не повезло» от авторов «ДжоДжо» получит второй сезон

Студия David Production объявила о создании продолжения комедийного аниме «Нежити не повезло». Дата выхода второго сезона сериала пока неизвестна.

Шоу основано на одноимённой манге от Ёсифуми Тодзуки. Сюжет повествует о девушке Фуко, которая, прикоснувшись к человеку, обрекает его на бедствия. В один момент героиня знакомится с бессмертным Энди — вместе они отправляются на поиски приключений.

Первый сезон аниме начал выходить осенью 2023 года. За это время вышло 24 серии, которые высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb они получили оценку 7,4 балла из 10. Созданием проекта занимается студия David Production, которая выпустила знаменитое аниме «Невероятные приключения ДжоДжо».