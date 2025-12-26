Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме «Нежити не повезло» от авторов «ДжоДжо» получит второй сезон

Аниме «Нежити не повезло» от авторов «ДжоДжо» получит второй сезон
Комментарии

Студия David Production объявила о создании продолжения комедийного аниме «Нежити не повезло». Дата выхода второго сезона сериала пока неизвестна.

Шоу основано на одноимённой манге от Ёсифуми Тодзуки. Сюжет повествует о девушке Фуко, которая, прикоснувшись к человеку, обрекает его на бедствия. В один момент героиня знакомится с бессмертным Энди — вместе они отправляются на поиски приключений.

Первый сезон аниме начал выходить осенью 2023 года. За это время вышло 24 серии, которые высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb они получили оценку 7,4 балла из 10. Созданием проекта занимается студия David Production, которая выпустила знаменитое аниме «Невероятные приключения ДжоДжо».

Трейлер другого популярного аниме:
Видео
Трейлер седьмой части «Невероятных приключений ДжоДжо» по «Гонке Стального Шара»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android