Фильм «Злая. Часть 2» выйдет в онлайне 30 декабря

Студия Universal Pictures сообщила о дате цифровой премьеры фильма «Злая. Часть 2». Картина станет доступна для просмотра в онлайне уже 30 декабря.

Таким образом, лента выйдет на стриминге спустя почти полтора месяца после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 21 ноября. За это время картина собрала $ 488 млн при бюджете в $ 150 млн. Картина окупилась в прокате, но не смогла повторить успех первой части, сборы которой составили более $ 750 млн.

«Злая. Часть 2» выступает прямым продолжением «Сказки о ведьме Запада» 2024 года. Лента рассказывает, как ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»). Критики оценили фильм ниже первой части: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 67% свежести.