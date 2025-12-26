Google заберёт свои старые серверы у российских провайдеров

Издание РБК сообщило, что компания Google намерена забрать свои старые серверы Dell R720 из России. По данным СМИ, соответствующее уведомление организация направила российским провайдерам.

Серверы Dell R720 использовались в рамках системы Google Global Cache (GGC) — технология позволяла ускорять доставку контента до интернет-пользователей. В России оборудование работало до 2022 года, когда Google ушла с рынка страны. На серверах хранится контент компании, в числе которых ролики с YouTube и изображения из поиска.

Уважаемый партнёр GGC, обращаем ваше внимание на то, что мы будем выводить из эксплуатации машины Dell R720, размещённые в вашей инфраструктуре. Эти машины сняты с производства и не имеют гарантийного срока. Все остальные машины Google Global Cache, размещённые в вашей сети, останутся в эксплуатации.

По данным провайдеров, Google попросила их отключить и извлечь серверы из стойки. Кроме того, компания настояла на указании адреса для вывоза оборудования. Некоторые организации отметили, что у них серверы уже вывезли.