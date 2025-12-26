Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе собрал $ 10 млн за первый день в США — рекорд А24

«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе собрал $ 10 млн за первый день в США — рекорд А24
Комментарии

25 декабря состоялась мировая премьера фильма «Марти Великолепный» — спортивной драмы с Тимоти Шаламе в главной роли. За первый день проката картина собрала в США $ 10,8 млн.

Таким образом, лента поставила кассовый рекорд за дебютный день проката для студии А24. До этого рекордсменом была картина «Падение империи» с Кирстен Данст в главной роли, заработавшая за первые сутки $ 10,7 млн в США. Кроме того, «Марти Великолепный» стал третьим фильмом со взрослым рейтингом по сборам во время Рождества.

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты. Фильм официально выйдет в российском прокате уже 15 января.

О другом популярном фильме:
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android