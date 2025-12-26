«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе собрал $ 10 млн за первый день в США — рекорд А24

25 декабря состоялась мировая премьера фильма «Марти Великолепный» — спортивной драмы с Тимоти Шаламе в главной роли. За первый день проката картина собрала в США $ 10,8 млн.

Таким образом, лента поставила кассовый рекорд за дебютный день проката для студии А24. До этого рекордсменом была картина «Падение империи» с Кирстен Данст в главной роли, заработавшая за первые сутки $ 10,7 млн в США. Кроме того, «Марти Великолепный» стал третьим фильмом со взрослым рейтингом по сборам во время Рождества.

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты. Фильм официально выйдет в российском прокате уже 15 января.