Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Epic Games Store раздают кооперативную игру We Were Here Together

В Epic Games Store раздают кооперативную игру We Were Here Together
Комментарии

26 декабря в Epic Games Store стартовала новая раздача в честь зимних праздников. В этот раз в магазине раздают кооперативную игру We Were Here Together.

Раздача We Were Here Together в Epic Games Store продлится до 27 декабря 19:00 мск. Забрать игру можно во всех регионах, включая Россию.

We Were Here Together от студии Total Mayhem Games вышла на ПК в 2019 году. Проект представляет собой кооперативную приключенческую игру для двоих игроков. В ней предстоит сообща решать головоломки в зимних локациях и пещерах Антарктики, общаясь друг с другом по рации. Каждый игрок получает разные роли для выполнения всех задач.

О праздничной раздаче в магазине Epic Games:
17 бесплатных игр Epic Games Store: первый подарок — Hogwarts Legacy
Live
17 бесплатных игр Epic Games Store: первый подарок — Hogwarts Legacy
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android