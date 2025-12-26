В Epic Games Store раздают кооперативную игру We Were Here Together

26 декабря в Epic Games Store стартовала новая раздача в честь зимних праздников. В этот раз в магазине раздают кооперативную игру We Were Here Together.

Раздача We Were Here Together в Epic Games Store продлится до 27 декабря 19:00 мск. Забрать игру можно во всех регионах, включая Россию.

We Were Here Together от студии Total Mayhem Games вышла на ПК в 2019 году. Проект представляет собой кооперативную приключенческую игру для двоих игроков. В ней предстоит сообща решать головоломки в зимних локациях и пещерах Антарктики, общаясь друг с другом по рации. Каждый игрок получает разные роли для выполнения всех задач.