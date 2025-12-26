Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшие российские сериалы за 5 лет: Слово пацана Кровь на асфальте, Чики, Аутсорс, Нулевой пациент, Вампиры средней полосы

25 лучших российских сериалов за пять лет — список от работников индустрии
Комментарии

Портал «Кинопоиск» составил рейтинг лучших российских сериалов за последние пять лет. Топ-25 шоу основан на опросе режиссёров, сценаристов, актёров и критиков, которые выбрали проекты, вышедшие с 2020 по 2025 год.

Работники киноиндустрии поставили на первое место знаменитый сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» 2023 года. Проект признали лучшим за идеальное воспроизведение атмосферы России в 1980–90-х годах. На второй строчке расположился комедийный сериал «Чики», а на третьей — драматический «Аутсорс». Последующие места в топ заняли медицинское шоу «Нулевой пациент» и вампирская история «Вампиры средней полосы».

Топ-25 лучших российских сериалов за пять лет от работников индустрии

  1. «Слово пацана. Кровь на асфальте».
  2. «Чики».
  3. «Аутсорс».
  4. «Нулевой пациент».
  5. «Вампиры средней полосы».
  6. «Мир! Дружба! Жвачка!».
  7. «Перевал Дятлова».
  8. «Пингвины моей мамы».
  9. «Фишер».
  10. «Трасса».
  11. «Хрустальный».
  12. «ЮЗЗЗ».
  13. «Почка».
  14. «Последний министр».
  15. «Кибердеревня».
  16. «Ласт квест».
  17. Happy End.
  18. «Топи».
  19. «Большая секунда».
  20. «Король и Шут».
  21. «13-я клиническая».
  22. «1703».
  23. «Подслушано в Рыбинске».
  24. «Псих».
  25. «Триггер».
О другом популярном сериале:
Что известно о втором сезоне «Из многих»
Что известно о втором сезоне «Из многих»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android