Игрок VP.Future TINKYY подвёл итоги 2025 года в новогоднем видео

Игрок молодёжного состава Virtus.pro TINKYY поучаствовал в съёмках праздничного видео, посвящённого итогам 2025 года. Ролик был опубликован в официальных социальных сетях киберспортивной организации.

По сюжету видео юный киберспортсмен предстал в образе новогоднего эльфа. Герой занимается доставкой подарков, после чего проводит время за игрой в Counter-Strike 2. Главной темой ролика стало художественное переосмысление самых громких и запоминающихся мемов профессиональной сцены уходящего года.

В одном из эпизодов TINKYY спародировал популярный вирусный момент «NICE ILYA». Эта фраза стала одним из главных мемов сезона в сообществе CS 2: она возникла благодаря эмоциональным выкрикам тренера Дэнни zonic Соренсена после удачных действий снайпера Ильи m0NESY Осипова. В ролике молодой талант повторил этот мем.