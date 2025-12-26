Скидки
Яркие постеры с героями сериала «Манюня: Детство Ба» — старт 27 декабря

Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko представил яркие постеры с героями сериала «Манюня: Детство Ба». Шоу стартует уже 27 декабря. В этот день выйдет первый эпизод.

Проект представляет собой спин-офф знаменитой франшизы «Манюня». Он также будет основан на произведениях Наринэ Абгарян и при её участии в создании. Шоу расскажет историю девятилетней Розы Шац, которая в будущем станет обаятельной бабушкой главной героини серии — фанаты оригинала знают её как просто Ба.

Главные роли в «Детстве Ба» сыграли Алина Хадарцева, Марина Овсепян и Вова Арутюнян. Режиссёром выступил Арман Марутян — автор фильмов и сериала по «Манюне».

Как смотреть первый сезон «Детства Ба»:
Расписание выхода сериала «Манюня: Детство Ба»
