Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В хоррор-игре «Зайчик» улучшат графику и добавят новую концовку

В хоррор-игре «Зайчик» улучшат графику и добавят новую концовку
Комментарии

Студия Saikono анонсировала крупное обновление для своей хоррор-игры «Зайчик». Авторы поделились деталями предстоящего апдейта.

Фото: Saikono/Sokar

Так, разработчики улучшат графику и геймплей проекта. Работа над обновлением уже идёт, и студия представила в качестве примера новую версию персонажа Ольги. Авторы также сообщили, что после критики финала игры доработают сюжет. При этом у игроков останется возможность пройти оригинал, который теперь называется «режиссёрской версией».

«Зайчик» — это визуальная новелла от российских разработчиков. Сюжет повествует о шестикласснике Антоне, который живёт в глухом посёлке конца 1990-х годов. Ему предстоит стать участником жуткого кошмара, из-за которого пропадают дети. Финальный эпизод игры вышел 5 декабря, и он был раскритикован многими игроками. Тогда авторы сообщили, что изменят финал проекта.

О финале «Зайчика»:
Игра-феномен о провинциальных кошмарах. Каким вышел финал «Зайчика»?
Игра-феномен о провинциальных кошмарах. Каким вышел финал «Зайчика»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android