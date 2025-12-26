В хоррор-игре «Зайчик» улучшат графику и добавят новую концовку

Студия Saikono анонсировала крупное обновление для своей хоррор-игры «Зайчик». Авторы поделились деталями предстоящего апдейта.

Фото: Saikono/Sokar

Так, разработчики улучшат графику и геймплей проекта. Работа над обновлением уже идёт, и студия представила в качестве примера новую версию персонажа Ольги. Авторы также сообщили, что после критики финала игры доработают сюжет. При этом у игроков останется возможность пройти оригинал, который теперь называется «режиссёрской версией».

«Зайчик» — это визуальная новелла от российских разработчиков. Сюжет повествует о шестикласснике Антоне, который живёт в глухом посёлке конца 1990-х годов. Ему предстоит стать участником жуткого кошмара, из-за которого пропадают дети. Финальный эпизод игры вышел 5 декабря, и он был раскритикован многими игроками. Тогда авторы сообщили, что изменят финал проекта.