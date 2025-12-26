Скидки
Zweih может перейти в состав PARIVISION по CS 2 — инсайдер

Zweih может перейти в состав PARIVISION по CS 2 — инсайдер
Инсайдер Владислав harumi Радвилович сообщил, что Иван zweih Гогин близок к переходу в состав PARIVISION по Counter-Strike 2.

Кого заменит Гогин, пока неизвестно. Ранее киберспортсмен играл под тегом в Team Spirit, но в декабре 2025 года его посадили на скамейку запасных. В составе «Драконов» его рейтинг составил 0,96.

Сразу после публикации этой информации zweih опубликовал в своём телеграм-канале стикер с подписью «Гипотетически». Вероятно, анонс ожидается в ближайшее время.

Нынешний состав PARIVISION по CS 2:

  • Эмиль nota Москвитин
  • Андрей BELCHONOKK Ясинский
  • Владислав xiELO Лысов
  • Андрей AW Анисимов
  • Джами Jame Али
  • Дастан dastan Акбаев (тренер)
