Российские составы теперь могут участвовать в турнирах по Valorant

Российские составы теперь могут участвовать в турнирах по Valorant
Организаторы турнирной серии VALORANT Challengers League (VCL) NORTH//EAST объявили о важном изменении в правилах проведения соревнований. Администрация лиги официально отменила региональные ограничения на формирование составов для новых участников.

Ранее в регионе действовало строгое правило LTR. Согласно ему, минимум три из пяти игроков команды должны были быть резидентами Северной или Восточной Европы. Из-за этого киберспортсмены из России и Беларуси не могли выступать в лиге своими составами — им приходилось искать легионеров, чтобы вписаться в лимит. Теперь это требование снято.

Команды смогут заявлять на квалификации любые ростеры без привязки к гражданству игроков. Это значит, что коллективы, полностью состоящие из россиян или белорусов, получили прямой доступ к отборочным турнирам европейской лиги.

На фоне смены правил уже появилась информация о формировании новых составов с игроками из СНГ. По слухам, организация NOVO в 2026 году планирует подписать микс trashcan, состоящий из россиян и украинцев.

Команды по Valorant получат рекордные $ 105 млн с продажи скинов
