Зрители оценили комедийный ремейк «Анаконды» с Джеком Блэком выше оригинала

25 декабря состоялась мировая премьера фильма «Анаконда» — комедийного ремейка одноимённой картины 1997 года, с Джеком Блэком («Школа рока») в главной роли. Компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, опрошенных после окончания сеанса.

Фото: Cinemascore

Фильм получил оценку В. Таким образом, комедия понравилась зрителям больше, чем оригинальный хоррор, который во время выхода получил рейтинг В-. При этом критики смешанно оценили новую «Анаконду»: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру только 55% обозревателей.

«Анаконда» рассказывает о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.