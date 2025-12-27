Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сюжет четвёртой и пятой частей «Аватара» раскроют, если провалится «Пламя и пепел»

Сюжет четвёртой и пятой частей «Аватара» раскроют, если провалится «Пламя и пепел»
Комментарии

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у знаменитого режиссёра Джеймса Кэмерона. Он рассказал о будущем научно-фантастической франшизы «Аватар».

По словам постановщика, он надеется, что серия получит четвёртую и пятую части. При этом всё зависит от сборов триквела с подзаголовком «Пламя и пепел». Кэмерон заявил, если фильм провалится в прокате, он проведёт пресс-конференцию, где расскажет сюжет следующих частей.

Не знаю, продолжится ли «Аватар» дальше. Надеюсь, что да. Если по какой-либо причине нам не удастся снять четвёртую и пятую части, я проведу пресс-конференцию и расскажу вам, что мы собирались сделать в них.

«Аватар 3: Пламя и пепел» вышел в мировом прокате 18 декабря. За время с момента премьеры сборы картины достигли более $ 500 млн. Триквел уже занял 12-ю строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года.

Каким получился триквел «Аватара»:
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android