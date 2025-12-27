«Я не молодею». Стивен Кинг призвал выпустить второй сезон «Из многих» как можно скорее

Культовый писатель Стивен Кинг высказался по поводу ожидания второго сезона сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие». Пост с призывом ускорить производство продолжения он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Кинг отметил, что Винс Гиллиган не спешит приступать ко второму сезону. Писатель попросил создателя проекта ускорится, ведь он сам не молодеет и надеется поскорее увидеть продолжение.

Винс Гиллиган говорит, что не спешит приступать ко второму сезону «Из многих». Это понятно. Но Винс, если ты меня слышишь: я не молодею.

Финальная серия первого сезона «Из многих» вышла 24 декабря. Картина рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы. Производство второго сезона уже стартовало — сейчас авторы работают над сценарием продолжения.