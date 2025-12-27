Скидки
«Я не молодею». Стивен Кинг призвал выпустить второй сезон «Из многих» как можно скорее

«Я не молодею». Стивен Кинг призвал выпустить второй сезон «Из многих» как можно скорее
Культовый писатель Стивен Кинг высказался по поводу ожидания второго сезона сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие». Пост с призывом ускорить производство продолжения он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Кинг отметил, что Винс Гиллиган не спешит приступать ко второму сезону. Писатель попросил создателя проекта ускорится, ведь он сам не молодеет и надеется поскорее увидеть продолжение.

Винс Гиллиган говорит, что не спешит приступать ко второму сезону «Из многих». Это понятно. Но Винс, если ты меня слышишь: я не молодею.

Финальная серия первого сезона «Из многих» вышла 24 декабря. Картина рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы. Производство второго сезона уже стартовало — сейчас авторы работают над сценарием продолжения.

