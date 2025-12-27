Скидки
Зрители оценили фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе выше «Крушащей машины»

Зрители оценили фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе выше «Крушащей машины»
25 декабря состоялась премьера фильма «Марти Великолепный» — биографической картины об игроке в настольный теннис с Тимоти Шаламе («Дюна») в главной роли. Компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, опрошенных после окончания сеанса.

Драма получила оценку В+. Картина понравилась зрителям больше, чем другая биографическая лента 2025 года от студии А24 — «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном в главной роли (В-). Критики также высоко оценили «Марти Великолепного»: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 95% свежести.

Фото: Cinemascore

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты. Картина официально выйдет в российском прокате уже 15 января.

