Сборы новогоднего фильма «Ёлки 12» достигли 300 млн рублей

27 декабря сборы фильма «Ёлки 12» достигли 311 млн рублей. Такого результата новогодняя комедия добилась за девять дней проката — премьера ленты состоялась 18 декабря. Картина занимает второе место среди лидеров проката, уступая только мультфильму «Три богатыря и свет клином».

Фото: ЕАИС

В сюжет фильма, как и в прошлых частях, вошли несколько новелл, объединённых главной историей. Лента рассказывает о девятилетнем мальчике Ване из Кирова, который отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Невероятное путешествие оборачивается кошмаром для родителей — им нужно всё исправить, пока часы не пробьют 12.

Главные роли в «Ёлках 12» сыграли Дмитрий Нагиев («Физрук»), Рузиль Минекаев («Слово пацана»), Андрей Рожков («Кощей. Начало») и другие актёры.

