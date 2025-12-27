Скидки
Лучшие фильмы ужасов 2025 года от IGN — в топе «Орудия»

Издание IGN составило список лучших фильмов ужасов 2025 года. В рейтинг вошло пять хорроров, которые вышли за последние 12 месяцев.

Лучшим фильмом ужасов журналисты признали картину «Орудия» режиссёра Зака Креггера. Авторы материала отметили, что режиссёру удалось создать наряжённую картину, где никогда не знаешь, что произойдёт дальше. В список также вошли хорроры «Одно целое», «Грешники», «Верни её из мёртвых» и «28 лет спустя».

Достойными упоминания журналисты назвали хорроры «Заклятие 4: Последний обряд», «Пункт назначения: Узы крови» и «Пять ночей с Фредди 2».

Лучшие фильмы ужасов 2025 года по версии IGN:

  • «Орудия»;
  • «Одно целое»;
  • «Грешники»;
  • «Верни её из мёртвых»;
  • «28 лет спустя».
