Зрители оценили мюзикл «Мелодия их мечты» с Хью Джекманом на уровне «Злой. Часть 2»

25 декабря состоялась мировая премьера фильма «Мелодия их мечты» — биографического мюзикла, с Хью Джекманом («Дэдпул и Росомаха») в главной роли. Компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Так, «Мелодия их мечты» получила оценку А. Точно также зрители оценили другой популярный мюзикл 2025 года — фильм «Злая. Часть 2». Критики также высоко оценили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes её порекомендовали к просмотру 75% обозревателей.

Фото: Cinemascore

Сюжет «Мелодии их мечты» основан на реальных событиях. Фильм рассказывает о Майке и Клер, которые хотят стать великими музыкантами. Они начинают выступать вместе, исполняя песни Нила Даймонда. Со временем герои становится популярными, но получают серьёзные проблемы в личной жизни.

