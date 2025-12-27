Скидки
«Кэмерон накричал на неё». Сигурни Уивер заступилась за молодую актрису на съёмках «Чужих»

«Кэмерон накричал на неё». Сигурни Уивер заступилась за молодую актрису на съёмках «Чужих»
Издание The New York Times взяло интервью у знаменитой актрисы Сигурни Уивер («Аватар»). Она рассказала об одном инциденте, который произошёл во время съёмок фильма «Чужие» 1986 года.

По словам артистки, между режиссёром Джеймсом Кэмероном и другой молодой актрисой возник конфликт на съёмочной площадке. Постановщик накричал на неё, но Уивер выступила против такого поведения. Она заступилась за актрису, высказав претензию к режиссёру.

Я подошла к Кэмерону и сказала: «Знаешь, когда ты кричишь на одного из актёров — ты кричишь на всех нас. Поэтому пойми, её работа была очень сложной. Сними пока что-нибудь другое, а она ещё привыкнет делать так, как ты хочешь.

Уивер отметила, что Джеймс Кэмерон во время съёмок «Чужих» не был опытным режиссёром. Она рассказала, что постановщик со временем стал мягче к актёрам.

