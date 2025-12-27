Расписание выхода сериала «Карта желаний»
1 января стартует сериал «Карта желаний». Комедийное шоу расскажет о 30-летней Олесе, которая не может найти своё место в обществе и постоянно конфликтует со своим окружением. Однажды девушка подключается к психологическому марафону «Карта желаний» и придумывает для каждого страшную месть. Внезапно её желания начинают исполняться.
В первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера финального эпизода состоится 8 января.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 января
|2-я серия
|2 января
|3-я серия
|3 января
|4-я серия
|4 января
|5-я серия
|5 января
|6-я серия
|6 января
|7-я серия
|7 января
|8-я серия
|8 января
