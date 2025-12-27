1 января стартует сериал «Карта желаний». Комедийное шоу расскажет о 30-летней Олесе, которая не может найти своё место в обществе и постоянно конфликтует со своим окружением. Однажды девушка подключается к психологическому марафону «Карта желаний» и придумывает для каждого страшную месть. Внезапно её желания начинают исполняться.

В первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера финального эпизода состоится 8 января.

Расписание выхода сериала «Карта желаний»