Сериал Карта желаний, 1 сезон Okko (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Карта желаний»
Комментарии

1 января стартует сериал «Карта желаний». Комедийное шоу расскажет о 30-летней Олесе, которая не может найти своё место в обществе и постоянно конфликтует со своим окружением. Однажды девушка подключается к психологическому марафону «Карта желаний» и придумывает для каждого страшную месть. Внезапно её желания начинают исполняться.

В первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера финального эпизода состоится 8 января.

Расписание выхода сериала «Карта желаний»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 января
2-я серия2 января
3-я серия3 января
4-я серия4 января
5-я серия5 января
6-я серия6 января
7-я серия7 января
8-я серия8 января
