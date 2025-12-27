Скидки
Состав The MongolZ по CS 2 попрощался с controlez

Состав The MongolZ по CS 2 попрощался с controlez
Монгольский клуб The MongolZ сообщил, что прощается с Унуделгером controlez Баасанжаргалым.

Ты помог. Ты справился. Спасибо за энергию, смех и влияние. Отличный стенд-ин. Безграничный респект.

Conrolez присоединился к команде 31 октября 2025 года после ухода Азбаяра Senzu Мунхболда. Он выступил на IEM Chengdu 2025, BLAST Rivals Fall 2025 и StarLadder Budapest Major 2025. Его общий рейтинг за эти турниры составил 1,00.

Кто станет пятым игроком в команде, пока неизвестно.

Нынешний состав The MongolZ:

  • Аюш mzinho Батболд
  • Усухбаяр 910 Банзрагч
  • Содбаяр Techno Мөнхболд
  • Гаридмагнай Blitz Бямбасурен
  • Эрденедалай Maaraa Баянбат (тренер)
