Состав The MongolZ по CS 2 попрощался с controlez
Монгольский клуб The MongolZ сообщил, что прощается с Унуделгером controlez Баасанжаргалым.
Ты помог. Ты справился. Спасибо за энергию, смех и влияние. Отличный стенд-ин. Безграничный респект.
Conrolez присоединился к команде 31 октября 2025 года после ухода Азбаяра Senzu Мунхболда. Он выступил на IEM Chengdu 2025, BLAST Rivals Fall 2025 и StarLadder Budapest Major 2025. Его общий рейтинг за эти турниры составил 1,00.
Кто станет пятым игроком в команде, пока неизвестно.
Нынешний состав The MongolZ:
- Аюш mzinho Батболд
- Усухбаяр 910 Банзрагч
- Содбаяр Techno Мөнхболд
- Гаридмагнай Blitz Бямбасурен
- Эрденедалай Maaraa Баянбат (тренер)
