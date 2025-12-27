В США соцсети начнут предупреждать пользователей о зависимости от них

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила об изменении политики, связанной с соцсетями. Согласно новому закону, платформы с функцией бесконечной ленты должны будут предупреждать пользователей о потенциальном вреде для психического здоровья.

По словам Хокул, предупреждение необходимо, чтобы предотвратить зависимость от соцсетей у молодых людей. Губернатор сравнила подобные подписи с табличками на пачках табачных изделий.

Обеспечение безопасности жителей Нью-Йорка было моим главным приоритетом с момента вступления в должность. Это включает в себя защиту наших детей от потенциального вреда, причиняемого функциями социальных сетей, которые поощряют их чрезмерное использование.

Новый закон будет касаться только пользователей соцсетей, находящихся в штате Нью-Йорк. Проект позволяет генеральному прокурору штата возбуждать судебные дела. В случае нарушения закона на платформу будет наложен штраф в размере до $ 5 тыс.