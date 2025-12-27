Скидки
Для Minecraft вышло дополнение с героями «Очень странных дел» — трейлер

Студия Mojang выпустила DLC по сериалу «Очень странные дела» для игры Minercaft. Дополнение уже доступно для покупки на всех актуальных платформах.

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.

Благодаря дополнению игроки получат доступ к четырём персонажам: Майку, Одиннадцать, Дастину и Уиллу. Каждый из них обладает уникальными способностями. В игру также добавили тематические головоломки и локации, а также известных монстров из сериала, в том числе Демогоргона и Векну.

Стоимость DLC по «Очень странным делам» составляет $ 9 (около 710 рублей). Для тех, кто не станет покупать дополнение, разработчики дадут возможность получить одежду с символикой «Клуба Адского Пламени».

Дополнение приурочено к выходу пятого сезона сериала «Очень странные дела». Он станет заключительным для всего шоу. На стриминговом сервисе Netflix уже доступно семь эпизодов. Премьера финальной серии состоится в ночь на 1 января.

О пятом сезоне мистического сериала:
