Сериал Люба управдом, Start (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода комедийного сериала «Люба управдом» с Ольгой Кузьминой
3 января состоится премьера сериала «Люба управдом». Сюжет комедийного шоу расскажет про то, как управляющая компания нового жилого комплекса не справляется со своими обязанностями. Именно поэтому инициативная мать двоих детей, въехавшая в квартиру после развода, берёт всё в свои хрупкие руки. Однако вместо поддержки или благодарности жильцов ЖК самопровозглашённый управдом сталкивается с осуждением. Главную роль в сериале сыграла Ольга Кузьмина («Кухня»).

В первый сезон войдёт четыре серии — они выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре Start. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Люба управдом»

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 января
2-я серия3 января
3-я серия3 января
4-я серия3 января
