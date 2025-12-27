Скидки
Звёзды «Очень странных дел» назвали любимые фильмы
Портал Letterboxd взял интервью у звёзд сериала «Очень странные дела» Наталии Дайер (Нэнси), Чарли Хитона (Джонатан), Джо Кири (Стив) и Майи Хоук (Робин). Актёры назвали по четыре любимых фильма.

Так, Наталия Дайер назвала лучшими фэнтезийную драму «Запределье», аниме «Ходячий замок», классический мюзикл «Поющие под дождём» и культовых «Пиратов Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины».

Любимые фильмы Наталии Дайер

  • «Запределье» (2006)
  • «Ходячий замок» (2004)
  • «Поющие под дождём» (1951)
  • «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)

Чарли Хитон же очень любит музыкальную комедию «Взлёты и падения: История Дьюи Кокса», драму «Кес», боксёрский фильм с Сильвестром Сталлоне «Рокки» и супергеройскую картину Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

Любимые фильмы Чарли Хитона

  • «Взлёты и падения: История Дьюи Кокса» (2007)
  • «Кес» (1969)
  • «Рокки» (1976)
  • «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)

Майя Хоук заявила, что предпочитает смотреть детские фильмы. Потому актриса назвала лучшими мультфильм «Суперсемейка», классическую комедию «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», анимационный «Бесподобный мистер Фокс» и мультфильм «Робин Гуд».

Любимые фильмы Майи Хоук

  • «Суперсемейка» (2004)
  • «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971)
  • «Бесподобный мистер Фокс» (2009)
  • «Робин Гуд» (1973)

Джо Кири выбрал свои четыре любимых фильма. В его список попали комедия «Под кайфом и в смятении», культовый хоррор «Чужой», драма «Оставленные» и эпический фильм Стэнли Кубрика «Барри Линдон».

Любимые фильмы Джо Кири

  • «Под кайфом и в смятении» (1993)
  • «Чужой» (1979)
  • «Оставленные» (2023)
  • «Барри Линдон» (1975)
