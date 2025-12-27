Звёзды «Очень странных дел» назвали любимые фильмы

Портал Letterboxd взял интервью у звёзд сериала «Очень странные дела» Наталии Дайер (Нэнси), Чарли Хитона (Джонатан), Джо Кири (Стив) и Майи Хоук (Робин). Актёры назвали по четыре любимых фильма.

Так, Наталия Дайер назвала лучшими фэнтезийную драму «Запределье», аниме «Ходячий замок», классический мюзикл «Поющие под дождём» и культовых «Пиратов Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины».

Любимые фильмы Наталии Дайер

«Запределье» (2006)

«Ходячий замок» (2004)

«Поющие под дождём» (1951)

«Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)

Чарли Хитон же очень любит музыкальную комедию «Взлёты и падения: История Дьюи Кокса», драму «Кес», боксёрский фильм с Сильвестром Сталлоне «Рокки» и супергеройскую картину Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

Любимые фильмы Чарли Хитона

«Взлёты и падения: История Дьюи Кокса» (2007)

«Кес» (1969)

«Рокки» (1976)

«Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)

Майя Хоук заявила, что предпочитает смотреть детские фильмы. Потому актриса назвала лучшими мультфильм «Суперсемейка», классическую комедию «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», анимационный «Бесподобный мистер Фокс» и мультфильм «Робин Гуд».

Любимые фильмы Майи Хоук

«Суперсемейка» (2004)

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971)

«Бесподобный мистер Фокс» (2009)

«Робин Гуд» (1973)

Джо Кири выбрал свои четыре любимых фильма. В его список попали комедия «Под кайфом и в смятении», культовый хоррор «Чужой», драма «Оставленные» и эпический фильм Стэнли Кубрика «Барри Линдон».

Любимые фильмы Джо Кири