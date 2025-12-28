Скидки
Звезда сериала «Фоллаут» Аарон Мотен назвал любимую видеоигру

Издание IGN взяло интервью у звезды сериала «Фоллаут» Аарона Мотена. Он рассказал о своей любимой видеоигре.

По словам актёра, он обожает культовую The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Артист отметил, что эта игра изменила его жизнь. Достойной упоминания Мотен назвал ролевую Final Fantasy X — из-за спортивного режима под названием блицбол.

Моя любимая видеоигра всех времен — The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Она просто изменила мою жизнь. Почётного упоминания заслуживает ещё Final Fantasy X. Из-за блицбола. Если вы не играли в блицбол, чтобы увидеть, как некоторые из худших игроков превращались в лучших к концу, вы многое упустили.

Сейчас Аарона Мотена можно увидеть во втором сезоне сериала «Фоллаут» — экранизации культовой видеоигровой серии Fallout. На стриминговом сервисе Prime Video уже доступно два эпизода продолжения.

