Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Серверы Rainbow Six Siege отключили после масштабного взлома

Серверы Rainbow Six Siege отключили после масштабного взлома
Комментарии

Компания Ubisoft сообщила об отключении игровых серверов и внутриигрового магазина в онлайн-шутере Rainbow Six Siege. Такое решение разработчики приняли после масштабного взлома.

Ранее игроки в шутер сообщили, что на их аккаунты внезапно пришли большие суммы внутриигровой валюты. Хакеры также открыли бесплатный доступ к различным предметам. После этого некоторые аккаунты были заблокированы.

При этом в Ubisoft отметили, что разработчики не будут банить игроков за использование бесплатных кредитов и масштабные блокировки не связаны с инцидентом. Они также оформят возвраты на все транзакции, совершённые после взлома.

В компании заявили, что прилагают все усилия, чтобы решить эту проблему и дать игрокам возможность снова зайти в Rainbow Six Siege. Когда будет возобновлена работа серверов, пока неизвестно.

О другой популярной видеоигре:
Видео
Для Minecraft вышло дополнение с героями «Очень странных дел» — трейлер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android