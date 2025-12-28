Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умерла актриса Брижит Бардо, звезда фильмов «И Бог создал женщину» и «Презрение»

Умерла актриса Брижит Бардо, звезда фильмов «И Бог создал женщину» и «Презрение»
Комментарии

Стало известно о смерти культовой актрисы Брижит Бардо. Звезда французского кино скончалась 28 декабря в возрасте 91 года.

О смерти артистки сообщил её собственный фонд Брижит Бардо. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Брижит Бардо снималась в кино на протяжении 30 лет. За это время она приняла участие более чем в 40 картинах. Актриса получила известность благодаря таким фильмам, как «Презрение» Жан-Люка Годара, «Парижанка» Мишель Буарон и «Истина» Анри-Жоржа Клузо. Мировое признание легенда французского кино обрела после съёмок в культовых лентах «И Бог создал женщину» и «Бабетта идет на войну».

О смерти другой популярной актрисы:
Умерла актриса Вера Алентова, звезда фильмов «Москва слезам не верит» и «Ширли-Мырли»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android