Умерла актриса Брижит Бардо, звезда фильмов «И Бог создал женщину» и «Презрение»

Стало известно о смерти культовой актрисы Брижит Бардо. Звезда французского кино скончалась 28 декабря в возрасте 91 года.

О смерти артистки сообщил её собственный фонд Брижит Бардо. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Брижит Бардо снималась в кино на протяжении 30 лет. За это время она приняла участие более чем в 40 картинах. Актриса получила известность благодаря таким фильмам, как «Презрение» Жан-Люка Годара, «Парижанка» Мишель Буарон и «Истина» Анри-Жоржа Клузо. Мировое признание легенда французского кино обрела после съёмок в культовых лентах «И Бог создал женщину» и «Бабетта идет на войну».