Легенды Counter-Strike device и Magisk покинули Astralis по CS 2

Николай device Ридтц и Эмиль Magisk Рейф больше не являются игроками основного состава Astralis по CS 2.

Информация об изменениях в ростере была официально опубликована киберспортивной организацией.

В Astralis уточнили, что контракт Magisk истекает 31 декабря 2025 года и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Device, в свою очередь, также покинет команду до конца года — его уход связан с трансферной сделкой. Название нового клуба датского снайпера пока не раскрывается, однако, по данным инсайдеров, интерес к игроку проявляла организация 100 Thieves.

Представители Astralis не сообщили, кто займет освободившиеся места в составе. При этом, по слухам, клуб рассматривает возможность подписания двух игроков FUT Esports — Дмитрия Dem0N Мирошниченко и Никиты cmtry Самолетова. Окончательное решение по обновлённому ростеру ожидается в ближайшее время.

Текущий состав Astralis:

Виктор Staehr Штер;

Жакоб Jabbi Найгард;

Расмус HooXi Нилсен.