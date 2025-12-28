Скидки
Легенды Counter-Strike device и Magisk покинули Astralis по CS 2

Легенды Counter-Strike device и Magisk покинули Astralis по CS 2
Николай device Ридтц и Эмиль Magisk Рейф больше не являются игроками основного состава Astralis по CS 2.

Информация об изменениях в ростере была официально опубликована киберспортивной организацией.

В Astralis уточнили, что контракт Magisk истекает 31 декабря 2025 года и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Device, в свою очередь, также покинет команду до конца года — его уход связан с трансферной сделкой. Название нового клуба датского снайпера пока не раскрывается, однако, по данным инсайдеров, интерес к игроку проявляла организация 100 Thieves.

Представители Astralis не сообщили, кто займет освободившиеся места в составе. При этом, по слухам, клуб рассматривает возможность подписания двух игроков FUT Esports — Дмитрия Dem0N Мирошниченко и Никиты cmtry Самолетова. Окончательное решение по обновлённому ростеру ожидается в ближайшее время.

Текущий состав Astralis:

  • Виктор Staehr Штер;
  • Жакоб Jabbi Найгард;
  • Расмус HooXi Нилсен.
