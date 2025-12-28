Скидки
AMKAL Esports прекратила деятельность состава по CS 2

AMKAL Esports прекратила деятельность состава по CS 2
Киберспортивная организация AMKAL Esports официально объявила о закрытии. Соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-канале клуба. Все игроки состава по Counter-Strike 2 получили статус свободных агентов и могут рассматривать новые предложения.

В заявлении представители организации подвели итог двухлетнего пути проекта и поблагодарили всех, кто был причастен к его развитию.

GOODBYE, AMKAL ESPORTS. Ровно два года назад мы официально объявили о нашем открытии. Теперь пришла пора прощаться. Сегодня мы официально объявляем о закрытии организации.

AMKAL Esports была запущена 28 декабря 2023 года медиафутбольным клубом «Амкал», основанным блогером Германом German El Clássico Попковым. Первой и ключевой дисциплиной для организации стала CS 2, позднее клуб также был представлен в Standoff 2.

За время существования AMKAL Esports сумела заявить о себе на международной арене: команда квалифицировалась на PGL Major Copenhagen 2024, где заняла 23–24-е место, а также выиграла CCT Season 2 European Series # 1.

