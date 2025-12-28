Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел эксклюзивный фрагмент фильма «Гренландия 2: Миграция» — премьера в России 29 января

Вышел эксклюзивный фрагмент фильма «Гренландия 2: Миграция» — премьера в России 29 января
Комментарии

Компания Global Film выпустила эксклюзивный фрагмент ленты «Гренландия 2: Миграция» на русском языке. Фильм-катастрофа официально выйдет в российском прокате уже 29 января.

Сюжет картины продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила масштабные бедствия. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замёрзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить. Оставаться в Гренландии уже нельзя — осколки астероида постоянно угрожают тем, кто выжил.

Главные роли в ленте вновь сыграли Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор фильма «Выстрел в пустоту».

О другом популярном фильме:
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android