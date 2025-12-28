Вышел эксклюзивный фрагмент фильма «Гренландия 2: Миграция» — премьера в России 29 января

Компания Global Film выпустила эксклюзивный фрагмент ленты «Гренландия 2: Миграция» на русском языке. Фильм-катастрофа официально выйдет в российском прокате уже 29 января.

Сюжет картины продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила масштабные бедствия. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замёрзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить. Оставаться в Гренландии уже нельзя — осколки астероида постоянно угрожают тем, кто выжил.

Главные роли в ленте вновь сыграли Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор фильма «Выстрел в пустоту».